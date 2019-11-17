أيد مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد، قرار الزيادة في أسعار البنزين وتقنين توزيعه, الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار احتجاجات في عدة مدن إيرانية.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني،"لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة السلطات الثلاث قرارا، فإنني أؤيده"، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الذي تم اتخاذه استنادا إلى رأي خبراء.

و اتهم من جهة أخرى، مثيري الشغب بإشعال الحرائق وإلحاق الأضرار بالممتلكات.

وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على القرار الصادر أول أمس الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رئيس البلاد ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وقُتل متظاهر وأصيب آخرون بجروح في المظاهرات التي اتسعت رقعتها أمس السبت، حيث قام المتظاهرون بقطع طرقات عامة وإضرام النار في أحد المصارف, كما استهدفوا ممتلكات عامة ومحطات وقود.

وينص القرار "المثير للجدل" على رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمائة لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمائة لكل لتر إضافي حسبما أوردته مصادر إخبارية محلية.