أجل مجلس قضاء و محكمة سطيف اليوم الأحد مرة أخرى الفصل في قضيتين منفصلتين ضد الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار إلى غاية 1 ديسمبر المقبل.

و أوضح محامي المتهم حسان حمار الأستاذ أحمد شلي عقب تأجيل القضيتين أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف و هيئة القسم الجزائي لمحكمة سطيف أجلتا على التوالي النظر في قضيتين منفصلتين منشورتين على مستواهما ضد رئيس نادي وفاق سطيف السابق حسان حمار إلى غاية 1 ديسمبر المقبل و ذلك للمرافعة في كليهما.

و أضاف نفس المصدر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف أجلت الفصل للمرافعة في القضية التي صدر فيها في بادئ الأمر حكم غيابي عن محكمة سطيف بإدانة موكله حسان حمار ب 5 سنوات حبس نافذ استأنفه أمام مجلس قضاء سطيف الذي أيد حكم المحكمة بقرار غيابي تم الطعن فيه كذلك بمعارضة و هي القضية التي تم تأجيلها إلى غاية 1 ديسمبر المقبل و المتابع فيها موكله بتهم الاختلاس و خيانة الأمانة و التبديد.

أما القضية الثانية التي أجلتها بدورها محكمة سطيف للمرافعة كذلك إلى غاية نفس التاريخ ( 1 ديسمبر المقبل) فمتابع فيها حسان حمار بالنصب و لم يتم الفصل فيها بعد.

و بخصوص القضية الثالثة المتابع فيها حسان بتهم التزوير و النصب و التي تم توقيفه و إيداعه الحبس المؤقت بسببها ثم أدانته ب3 سنوات حبسا نافذا، فأكد الأستاذ أحمد شلي بأن هيئة دفاع الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف أودعت استئناف في القضية لم يتم جدولته بعد أمام مجلس قضاء سطيف.

للتذكير فإن تعدد المتابعات القضائية و التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار كلها تتعلق بفساد و تلاعب بعقار التعاونية العقارية المسماة "أم الحياة" و التي تأسست سنة 1999 حيث اقتنت قطعتين أرضيتين تم تقسيمهما على أعضاء التعاونية.

و بمرور الزمن تم تقليص الأراضي الخاصة بالمستفيدين و إضافة أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية و إلغاء استفادات أخرى حسب المعلومات المستقاة من عديد الضحايا في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر.