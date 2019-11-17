قررت إدارة النادي الأهلي القطري مساء اليوم الأحد إقالة المدرب الإسباني روبين دي لا باريرا وتعيين مدرب فريق تحت 23 سنة الإسباني كارلوس هيرنانديز مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مدرب فريق تحت 23 عاما كارلوس هيرنانديز سيتولى مسؤولية تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وجاء قرار إدارة الأهلي بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري النجوم حيث يحتل حاليا المركز السابع في جدول الترتيبي برصيد 13 نقطة.

وابتعد الأهلي عن المربع الذهبي رغم أنه كان أحد الفرق المرشحة لاحتلال مركز متقدمي لما يضمه من لاعبين متميزين.

يذكر أن الدوري القطري متوقف حاليا بسبب ارتباط المنتخب بمواجهة مع أفغانستان في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.