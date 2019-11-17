أطلقت مساء اليوم مصالح الأمن الحضري الثاني لأمن ولاية البويرة سراح ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة ينحدرون من بلدية آيت لعزيز، بعد أن تم السماع لهم في محاضر رسمية بعد أحداث تخريب الألواح المخصصة لتعليق ملصقات المرشحين للرئاسيات بوسط المدينة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الشباب الموقوفين أقدموا على نزع اللافتة المخصصة لإلصاق صور المرشحين بمحطة نقل المسافرين القديمة الواقعة بوسط مدينة البويرة تعبيرا منهم على رفض إجراء الإنتخابات، غير أنه تسارعت الأحداث بعدما تدخلت مصالح الشرطة أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري الثاني أين تم سماعهم في محاضر رسمية ، وبعد ساعات من التوقيف تجمهر عدد معتبر من المواطنين أمام مقر الأمن الحضري الثاني ليتم إطلاق سراحهم .