ضربت الثلوج جنوب فرنسا الذي يعرف بطقسه المعتدل في شهر نوفمبر. في حين تشهد ألمانيا بدايات لشتاء طويل وبارد. أما البندقية فهي تتصارع مع أسوأ الفيضانات منذ أكثر من 50 عاماً، بينما تغمر المياه أجزاء من شمال إنكلترا.

تكافح مدينة البندقية الرومانسية للتغلب على أسوأ الفيضانات التي تشهدها منذ أكثر من 5 عقود. مستويات المياه ما تزال مرتفعة بعد أن بلغت 187 سم (74 بوصة). كما وصل ارتفاع المياه إلى أعلى الركبة حول ميدان القديس ماركو الشهير صباح الجمعة (15 نوفمبر 2019). فيما يتساءل السكان عن سبب تأخر تنفيذ خطة الحماية من الفضيان في المدينة.

قامت السلطات في البندقية بتثبيت منصات في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء المدينة لمساعدة السياح على العبور دون التبلل. إلا أن العبور أمام كنيسة القديس ماركو غير ممكن دون الدخول في مياه الفيضانات. ويذكر أن العديد من الرحلات إلى البندقية قد ألغيت بسبب الفيضانات.

ثلوج في فرنسا

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 330 ألف منزل في جنوب شرق فرنسا في أعقاب سقوط أول موجات كبيرة من الثلوج على المنطقة هذا الشتاء. والمنطقة تعرف بطقسها المعتدل عادة في شهر نوفمبر. وكانت ظروف حركة المرور صعبة في منطقة رون-ألب بالقرب من ليون. وتم إغلاق الطريق السريع "A7" أمام شاحنات نقل البضائع، كما ألغت الشركة الوطنية للسكك الحديدة الفرنسية رحلات القطارات بين مدينتي غرونوبل وليون.

لقي رجل مصرعه إثر سقوط شجرة عليه أثناء محاولته إزاحة شجرة أخرى كانت قد سقطت في وقت سابق على أحد الطرق بالقرب من غرونوبل الفرنسية. كما تساقطت الثلوج الكثيفة على خطوط الكهرباء في إحدى قرى أردتش مما تسبب في إخلاء 24 شخص من منازلهم.

النمسا

تسبب التساقط الكثيف الأول للثلوج هذا العام في مناطق من النمسا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 10 آلاف منزل بعد سقوط أشجار على خطوط الكهرباء في 4 ولايات. كما تم إغلاق العديد من الطرق وأحد خطوط السكك الحديدية إما بسبب سقوط أشجار عليها أو بسبب المخاوف من حدوث انهيارات.

شهدت بروكن - أعلى قمة في حديقة هارتس الوطنية وسط ألمانيا- التي تقع على حدود ولايتي ساكسونيا أنهالت وساكسونيا الشمالية الشرقية، أول تساقط للثلوج لهذا الشتاء. وتشتهر المنطقة بشتائها الطويل، مع غطاء ثلجي متواصل لعدة أشهر.

فيضانات بشمال إنكلترا

شهدت عدة مقاطعات في شمال إنكلترا فيضانات مبكرة. وتوفيت امرأة بعد أن جرفتها المياه في أحد الأنهار في ديربيشاير، وتم إجلاء عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في جنوب يوركشاير المجاورة.

أصدرت السلطات البريطانية 250 تحذيراً من الفيضانات في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، بما في ذلك جنوب إنكلترا وأجزاء من ويلز. نيك مارتين/ ريم ضوا.