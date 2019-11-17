أعربت 12 دولة أوروبية اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء استمرار اختفاء برلمانية ليبية منذ أربعة أشهر في شرق البلاد، ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل للكشف عن مصيرها.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان اليوم إن "سفارات النمسا وبلجيكا وبلغاريا وبعثة الاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة لدى ليبيا, تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، وندعو إلى الإفراج الفوري عنها".

وأضاف البيان "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى إجراء تحقيقات عاجلة في اختفائها، وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها"، معتبرا أن موجة الهجمات ضد السياسيين والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني، وخاصة النساء، "أمر غير مقبول"، مؤكدا أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لن تمر بدون رصد، وسيحاسب مرتكبوها أمام القانون".

وكان مسلحون مجهولو الهوية قد اقتحموا منتصف جويلية الماضي، منزل البرلمانية الليبية واعتدوا عليها وعلى زوجها قبل أن يتم نقلها لمكان آخر لم تتمكن السلطات الأمنية في بنغازي من الوصول إليه.