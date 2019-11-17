تأهل منتخبا البرتغال وأوكرانيا لنهائيات النسخة السادسة عشرة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وجاء تأهل البرتغال بعد فوزها اليوم الاحد على منتخب لوكسمبورغ بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات التي شهدت أيضا تعادل صربيا مع ضيفتها أوكرانيا بهدفين لمثلهما.

وحسمت أوكرانيا بطاقة التأهل الأولى لهذه المجموعة مع ضمانها الصدارة كونها كانت متقدمة على البرتغال.. في المقابل كان المنتخب البرتغالي بحاجة للفوز بأي نتيجة لنيل ورقة الترشح للبطولة التي توج بها في نسختها الماضية التي جرت بفرنسا قبل ثلاثة أعوامي دون النظر لنتيجة مباراة اليوم بين صربيا وأوكرانيا.

وبهذا الفوزي رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بترتيب المجموعةي متأخرا بفارق نقطتين عن منتخب أوكرانيا المتصدر. واحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 14 نقطةي فيما تواجد منتخب لوكسمبورج في المركز الرابع بأربع نقاطي وقبع منتخب ليتوانيا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.



ولا يزال بإمكان صربيا التواجد في النهائيات القارية من خلال حصولها على إحدى البطاقات الأربع التي ستحسم في ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل.