بعد طول معاناة، استطاع النائب عن الجالية الجزائرية لجبهة المستقبل سمير شعابنة، إقناع أعضاء لجنة المالية بضرورة تمرير تعديل قانوني انتظرته الجالية منذ سنوات؛ والمتمثل في رفع سقف القيمة المالية الإجمالية للراغبين في إدخال السيارات نهائيا إلى الوطن، إلى 500 مليون سنتيم للمهاجرين، و400 مليون سنتيم للطلبة. كما اقترح شعابنة تعديلات أخرى خاصة بتقليص سعر رسم طابع جواز السفر إلى 30 أورو للقصّر، بدل 60 أورو، وتعديل خاص بالسماح للمغتربين باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وتعديل خاص برفع القيمة المالية المصرح بها إلى 5 آلاف أورو، بدل 998 أورو، وهو ما تفاعل معه أفراد من الجالية بالإيجاب.