رئاسيات: برنامج اليوم الثاني للحملة الانتخابية
أخبار الوطن
18 نوفمبر 2019 () - إ.ش/وكالات
برمج المترشحين خرجات في اليوم الثاني للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019:
*عبد المجيد تبون سينشط تجمعا شعبيا بولاية أدرار.
*عبد العزيز بلعيد سينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية عين الدفلى.
*علي بن فليس سينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة الطاهر وطار بولاية سوق أهراس على الساعة 11:00 وتجمع بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بولاية ڨالمة على الساعة 14:30
*عبد القادر بن قرينة سينظم تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية البليدة على الساعة 16:00