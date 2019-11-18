شدد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، أمس الأحد بولاية النعامة، على ضرورة تسليم مشروع خط السكة الحديدية مشرية-البيض ووضعه حيز التشغيل قبل نهاية سنة 2020.

وأمر الوزير أثناء معاينته لشطر من أشغال إنجاز هذا الخط الممتد على مسافة 135 كلم في إطار اليوم الأول من زيارته التفقدية إلى الولاية بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي انطلق سنة 2013 ويسجل حاليا نسبة تقدم لا تتجاوز 51 بالمائة ملحا على ضرورة "تسليم هذا الخط ووضعه حيز الاستغلال قبل نهاية السنة المقبلة 2020".

وأبرز السيد كورابة الى أن "هذا المشروع المهيكل ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمواطني المنطقة والجهة بأكملها كما لديه طابع استعجالي إلا أنه يجري بوتيرة بطيئة تستدعي إعادة النظر في إنعاش ورشاته و إذا اقتضى الأمر فسخ الصفقات مع المؤسسات المتقاعسة والمتابعة الصارمة ومضاعفة وتيرة الأشغال".