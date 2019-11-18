نطقت، اليوم الإثنين، محكمة الوادي بحكمها العلني الابتدائي في حق المتهمين السبعة في قضية وفاة 8 رضع حديثي الولادة قضوا حرقا واختناقا بمصلحة الولادة التابعة لمستشفى بشير بن ناصر التي وقعت يوم 24 سبتمبر الماضي، وهزت الرأي العام المحلي والوطني.

وقد أدانت المحكمة، التي نظرت في القضية الإثنين الماضي وأجلت نطقها بالحكم إلى اليوم، كلا من مدير المستشفى ونائبه بعام حبسا نافذا، ورئيس المصلحة بستة أشهر موقوفة التنفيذ بينما استفاد بقية الأربعة بحكم البراءة، وهم قابلتان، وعون الصيانة، وممرضة كوبية بعد أن وجهت لهم جنحة وحيدة وهي الإهمال تم الإبقاء عليها بعد إلغاء الجنح الأخرى التي كانوا متابعين بها وهي القتل الخطأ وتبديد أموال عمومية.

وكانت النيابة قد إلتمست في جلسة الإثنين الماضي إدانة المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار. وقد قررت الأطراف المدانة استئناف الحكم الصادر في حقهم لدى المجلس القضائي حسب هيئة الدفاع.