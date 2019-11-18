أصدرت محكمة بئر مراد رايس قسم الجنح، اليوم الإثنين، حكما علنيا غيابيا بإدانة النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر جزائيا بجنحة القذف في حق رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله.

ونشر لخضر بن خلاف رئيس مجلس شورى لجبهة العدالة على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" "عقابا له حكمت عليه في الدعوى العمومية بـ 50 ألف دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية حكمت عليه بأدائه 200 ألف دج تعويض وإلزام المتهم بالمصاريف القضائية".

وكان عبد الله جاب الله تقدم بشكوى ضد الطاهر ميسوم المعروف بـ"سبيسيفيك" بسبب تصريح الأخير أن رئيس جبهة العدالة والتنمية هو المستورد الوحيد للزجاج في الجزائر.