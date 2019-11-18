كشف مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لـ"الخبر" بأنه تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية التي كان من المقرر التئامها يوم 25 نوفمبر بالرياض.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية – بصفتها الدولة المضيفة للقمة – أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الإفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020 .

ونوه المصدر إلى أن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والإفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الإفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977 ، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010 ، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013 ، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.