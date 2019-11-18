تم تعيين حمداد قديرو مدربا جديدا لفريق مولودية سعيدة لكرة القدم المنتمي للرابطة المحترفة الثانية, حسبما علم اليوم الاثنين لدى إدارة ذات النادي.

وأوضح نفس المصدر أنه تم تعيين المدرب الجديد أمس الأحد خلفا لصابر بن إسماعيل الذي تم تعيينه الأربعاء الماضي للإشراف على العارضة الفنية للفريق الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة.

و أبرز حمداد قديرو أنه سيعمل جاهدا من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع مولودية سعيدة داعيا الجميع الى الالتفاف حول فريقهم و دعمه ماديا و معنويا خلال مشوار المنافسة للموسم الكروي الجاري.

و من المرتقب أن يواجه فريق مولودية سعيدة نادي دفاع تاجنانت الأربعاء القادم بملعب "13 أفريل 1958" بسعيدة. و تم تخصيص منحة تحفيزية للاعبين نظير تحقيق الفوز خلال هذه المقابلة.

وللإشارة يحتل فريق مولودية سعيدة المرتبة الـ 13 في بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 14 نقطة.