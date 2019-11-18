الطارف: حجز 20 مليون سنتيم أوراقا مزوة

مجتمع
18 نوفمبر 2019 () - الطارف : أ ملزك
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أطاحت  أمس  الفرقة  المالية  والاقتصادية  لأمن  ولاية  الطارف  في  عملية  نوعية  بالتنسيق  مع  مصالح  شرطة  الحدود  بمعمر  أم  الطبول   بشبكة  إجرامية   منظمة  عابرة  للحدود  تتكون  من ثلاثة أشخاص  كلهم في  العقد  الثالث  من  العمر  ينحدرون  من  ولاية  سكيكدة   اثنان  منهم  تم  توقيفهما  في مركبة عند  الثانية قبل  الفجر  بمعبر  أم  الطبول  الحدودي  أثناء إجراءات  العبور  إلى  تونس وعند  عملية  التفتيش حجزت  لديهما  200  ألف  دينار  من  الأوراق  النقدية للعملة  الوطنية  أكدت الخبرة  الأمنية  بأنها  مزورة  ومعدة  لتهريبها  نحو  تونس.

 وأثناء  التحقيق  والتحريات تم  توقيف  شريكهما  الثالث وأحيلوا  جميعا  على  المحكمة  المختصة  إقليميا  بالقالة  أين  صدر  في  حقهم  الأمر  بالإيداع.

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