أطاحت أمس الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الطارف في عملية نوعية بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود بمعمر أم الطبول بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تتكون من 3 أشخاص في كلهم في العقد الثالث من العمر ينحدرون من ولاية سكيكدة اثنان منهم تم توقيفهما ضمن مركبة سيارة عند الثانية قبل الفجر بمعبر أم الطبول الحدودي أثناء إجراءات العبور إلى تونس وعند عملية التفتيش حجزت لديهما 200 ألف دينار من الأوراق النقدية للعملة الوطنية أكدت الخبرة الأمنية بأنها مزورة ومعدة لتهريبها نحو تونس.

وأثناء التحقيق والتحريات تم توقيف شريكهما الثالث وأحيلوا جميعا على المحكمة المختصة إقليميا بالقالة أين صدر في حقهم الأمر بالإيداع.