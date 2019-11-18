علم أن مصالح الأمن بولاية بسكرة قامت بتوقيف ثلاثة عناصر من نشطاء الحراك على خلفية تصويرهم فيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم ليلا بالكتابة على اللوحات الإشهارية للمترشحين باستعمال الطلاء الأسود حيث قاموا بطمس أسماء المتنافسين الخمسة للرئاسيات وكتابة "مكانش الانتخابات مع العصابات" وتأكيدهم أنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات.

وعرفت ساحة الحرية مساء أمس، وقفة تضامنية مع الموقوفين حيث طالب العشرات من النشطاء إطلاق سراحهم وهتفوا طويلا بعبارات الحرية للمعتقلين .