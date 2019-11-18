علم أن مصالح الأمن بولاية بسكرة قامت بتوقيف ثلاث عناصر من نشطاء الحراك على خلفية تصويرهم فيديو و نشره في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم ليلا الكتابة في اللوحات الإشهارية للمترشحين باستعمال الطلاء الأسود حيث قاموا بطمس أسماء المتنافسين الخمسة للرئاسيات و كتابة "مكانش الانتخابات مع العصابات" و تأكيدهم أنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات .

و عرفت ساحة الحرية مساء أمس ، وقفة تضامنية مع الموقوفين حيث طالب العشرات من النشطاء إطلاق سراحهم و هتفوا طويلا بعبارات الحرية للمعتقلين .