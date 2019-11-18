توقيف ثلاث عناصر من نشطاء الحراك ببسكرة

أخبار الوطن
18 نوفمبر 2019 () - ف. ل
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علم   أن مصالح الأمن بولاية بسكرة قامت بتوقيف ثلاث عناصر من نشطاء الحراك على خلفية تصويرهم فيديو و نشره في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم ليلا الكتابة في  اللوحات الإشهارية للمترشحين باستعمال الطلاء الأسود حيث قاموا بطمس أسماء المتنافسين الخمسة للرئاسيات و كتابة "مكانش الانتخابات مع العصابات" و تأكيدهم  أنهم  لن يسمحوا  بإجراء الانتخابات .

و عرفت ساحة الحرية مساء أمس ، وقفة تضامنية مع الموقوفين حيث طالب  العشرات من النشطاء إطلاق سراحهم  و هتفوا طويلا بعبارات الحرية للمعتقلين .

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