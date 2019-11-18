لقيت فتاة مصرعها في حادث انهيار جسر معدني معلق في نهر" تران" شمالي مدينة "تولوز" الواقعة جنوب فرنسا فيما يخشى مقتل تسعة أخريين .

وذكر دومنيك الزياري ممثل الادعاء الفرنسي, في تصريحات اليوم الاثنين, بأنه تم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما عقب انهيار جسر معلق في نهر"تران"، مشيرا إلى أن أسباب الحادث ما تزال مجهولة، حيث أمرت السلطات القضائية بفتح تحقيق في الحادث.

في غضون ذلك، قالت إدارة الإطفاء, في تغريدة على موقع تويتر، إنه من المرجح أن يكون تسعة أشخاص قد سقطوا ضحايا في الحادث، لافتة إلى أنه جرى تحديد مكان أربعة منهم على جانب النهر.

كما ذكر مسؤول بإدارة المطافئ أن نحو 70 من رجال المطافئ وصلوا إلى موقع الحادث, يساعدهم في مهامهم غواصون وكلاب بوليسية وثلاث مروحيات للبحث عن مفقودين آخرين.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد حذرت في جوان الماضي من مغبة أن نحو 25 ألف جسر من أصل 250 ألف جسر في البلاد تشكل مشكلة أمنية، ودعت إلى خطة طوارئ واسعة لمعالجة هذا الوضع المقلق.

وخلص تقرير هذه اللجنة، التي بدأت تحقيقها في أعقاب انهيار جسر الطريق السريع في مدينة "جنوى" الإيطالية في أوت 2018، إلى أن حوالي جسر من كل عشرة جسور في وضع مقلق، وأن 25 ألف جسر على الأقل في حالة هيكلية سيئة وتشكل مشاكل تتعلق بأمن المواطنين.