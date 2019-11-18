أكدت الشركة الوطنية للمحروقات, سوناطراك اليوم الاثنين أنه تم تصليح "فورا" التسرب على مستوى أنبوب نقل النفط بجنوب البلاد و الذي تم تداول صوره في الأيام الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و أوضحت الشركة في بيان لها أنه "خلفا للأخبار التي نقلت في الأيام الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتسرب النفط الخام في منطقة حوض الحمرة الواقعة في بلدية حاسي مسعود في ولاية ورقلة, تبلغ سوناطراك الرأي العام بأنه وبمجرد العثور والتأكد من هذا التسرب, تدخلت على الفور الفرق التقنية المختصة لسوناطراك لتصليح الأنبوب".

وأضاف البيان: "عملا بالإجراءات والأنظمة الخاصة باحترام البيئة, قامت سوناطراك والتي تدير شبكة نقل تقدر بأكثر من 22000 كيلومتر من خطوط الانابيب على مستوى القطر الوطني بتعبئة جميع الموارد اللازمة لهذه العملية, حيث أن عمليات استرداد النفط الخام انتهت".