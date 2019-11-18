أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعيين الاسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ويخوض النجم الساحلي مباراته الأولى تحت قيادة الاسباني غاريدو يوم السبت المقبل عندما يواجه اتحاد بن قردان في إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة التونسية.

بينما يخوض النجم مباراته الثانية مع غاريدو أمام النادي الأهلي والمحدد إقامتها يوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري بتونس.

وسبق للمدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو وأن درّب فرق فياريال الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وريال بيتيس الإسباني بجانب الاتفاق السعودي والرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وقاد غاريدو النادي الأهلي في الفترة بين 9 جويلية 2014 إلى 4 مايو 2015، تمكن خلالها من تحقيق بطولتين هما كأس السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية التي حققها أيضًا مع الرجاء المغربي.

يُذكر أن النجم الساحلي يقع في المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا رفقة أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.