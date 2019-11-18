تمكن عناصر الأمن بمدينة عين مليلة (أم البواقي) من حجز نصف كيلوغرام من الكوكايين ومسدس نصف آلي بالإضافة إلى 8 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح المصدر الأمني أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة تفيد بوجود نشاط إجرامي وسط المدينة يتعلق بترويج المخدرات و المخدرات الصلبة.

وبعد مباشرة التحريات تم توقيف أحد المشتبه بهم البالغ من العمر 34 سنة بمدينة عين مليلة وبعد تفتيش منزله تم العثور على أزيد من 1 كلغ من الكيف المعالج المهيأ للبيع و 475 قرصا من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي بقيمة 87 ألف و 500 د.ج.

وتم عقب هذه العملية تحديد هوية الممون الرئيسي البالغ من العمر 43 سنة والكائن منزله بحي بخة بمدينة عين مليلة والذي أسفر تفتيشه عن حجز 7.362 كلغ من الكيف المعالج و 504 غرامات من المخدرات الصلبة (كوكايين)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3867500 د.ج و 600 أورو ومسدس آلي و 19 خرطوشة عيار 7.65ملم و خرطوشتين من عيار 12 ملم و ميزان رقمي ووثائق هوية مزورة و 4 هواتف نقالة.

وقد تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه بهما وتقديمهما أمام نيابة محكمة عين مليلة، مثلما تمت الإشارة إليه.