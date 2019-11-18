رفعت موظفة بشركة سونلغاز دعوى قضائية ضد الرئيس المدير العام للشركة، شاهر بولخراص، بعد أن أصدر في حقها قرار تحويل، اعتبرته “تعسفيا”، من منصبها كمديرة على مستوى المديرية العامة إلى مكلفة بالدراسات في أحد الفروع. واتخذ بولخراص هذا القرار أياما قليلة بعد تنصيبه على رأس سونلغاز. وجاء قرار التحويل، الذي تبقى أسبابه مجهولة، مخالفا لما نصت عليه المادتين 62 و63 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وفقا لما تضمنته الاتفاقية الجماعية في المادة 92 منها.