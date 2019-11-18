حقق "الخضر" فوزا مهما خارج الديار بفضل هدف بلايلي في لقاء جرى في ظروف صعبة، أرضية الميدان الكارثية من جهة واللعب الخشن للاعبي الخصم.

في الشوط الأول سيطر رفاق القائد سفيان فيغولي على أغلب مجريات اللقاء دون أن يتمكنوا من خلق فرصا تذكر بسبب أرضية الميدان الكارثية التي منعت "الخضر" من وضع الكرة وأيضا بسبب تموقع لاعبي الخصم في منطقتهم.

فكان الهدف الأول المسجل من كرة ثابتة اثر تنفيذ يوسف بلايلي ركنية رائعة خادعت الحارس الخصم. للاشارة أن لاعبي بوتسوانا تعمدوا اللعب الخشن وكاد يوسف يوسف عطال أن يدفع ثمن بعد أن تعرض لاعتداء حقيقي من قبل مدافع بوتسوانا بعد أن راوغه بطريقة جميلة.

في الشوط الثاني لم نشاهد الشيء الكثير عدا اللعب الخشن من طرف أصحاب الأرض ما كلفهم طرد أحد لاعبيهم بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية. مرحلة ثانية اكتفى فيها "الخضر" بتسيير اللقاء دون المغامرة كثيرا في الهجوم.

وبهذا الفوز يحتل أشبال بلماضي المرتبة الأولى في مجموعتهم ويواصلون مسيرة طويلة دون انهزام.

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لمباشر:

* نهاية اللقاء

* 3 دقائق وقت بدل ضائع.

د 87 : تسديدة بونجاح تمر جانبية.

د 83 : طرد لاعب من بوتسوانا بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية اثر اعتداء على سفيان فيغولي.

* خروج ديلور ودخول بونجاح.

* أمطار غزيرة تتساقط على ملعب غابرون مما سيزيد من صعوبة اللعب بسبب الأرضية.

د 72 : سوداني يأخذ مكان بلايلي.

د 66 : ديلور يمرر لسليماني غير أن رأسية هذا الأخير لم تكن قوية.

* بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني اللعب متمركز في وسط الميدان، الجزائريون يسيرون اللقاء في انتظار فرص سانحة.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول.

د 35 : ركنية ثانية لبوتسوانا

* لاعبو بوتسوانا يتعمدون اللعب الخشن منذ بداية اللقاء.

د 31 : اعتداء حقيقي على يوسف عطال لحسن الحظ الاصابة ليست خطيرة، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني استأنف اللعب.

* رغم تأخره في النتيجة يحافظ المنتخب البوتسواني على خطته الدفاعية خوفا من تلقي أهداف أخرى.

د 26 : 68 بالمائة سيطرة على الكرة لأشبال بلماضي

د 22 : أول نغيير لمنتخب بوتسوانا.

د 14 : بلايلي ينفذ ثاني ركنية لـ"الخضر" مباشرة في شباك منتخب بوتسوانا.

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د 12 : حركة جماعية جميلة لرفاق فيغولي تنتهي بركنية.

د 8 : أول ركنية لأصحاب الأرض.

* بداية اللقاء.

* حضور بعض أنصار المنتحب الوطني أغلبهم من المقيمين في بوتسوانا.

* في غياب رياض محرز، شارة القائد منحت لسفيان فيغولي

ينطلق بعد لحظات لقاء "الخضر" ضد بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.