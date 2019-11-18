مباشر: بوتسوانا 0 - الجزائر 1
* نهاية الشوط الأول.
د 35 : ركنية ثانية لبوتسوانا
* لاعبو بوتسوانا يتعمدون اللعب الخشن منذ بداية اللقاء.
د 31 : اعتداء حقيقي على يوسف عطال لحسن الحظ الاصابة ليست خطيرة، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني استأنف اللعب.
* رغم تأخره في النتيجة يحافظ المنتخب البوتسواني على خطته الدفاعية خوفا من تلقي أهداف أخرى.
د 26 : 68 بالمائة سيطرة على الكرة لأشبال بلماضي
د 22 : أول نغيير لمنتخب بوتسوانا.
د 14 : بلايلي ينفذ ثاني ركنية لـ"الخضر" مباشرة في شباك منتخب بوتسوانا.
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د 12 : حركة جماعية جميلة لرفاق فيغولي تنتهي بركنية.
د 8 : أول ركنية لأصحاب الأرض.
* بداية اللقاء.
* حضور بعض أنصار المنتحب الوطني أغلبهم من المقيمين في بوتسوانا.
* في غياب رياض محرز، شارة القائد منحت لسفيان فيغولي
ينطلق بعد لحظات لقاء "الخضر" ضد بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.