مباشر: بوتسوانا 0 - الجزائر 1

رياضة
18 نوفمبر 2019 () - الخبر
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 * نهاية الشوط الأول.

 

د 35 : ركنية ثانية لبوتسوانا

 

* لاعبو بوتسوانا يتعمدون اللعب الخشن منذ بداية اللقاء.

 

د 31 : اعتداء حقيقي على يوسف عطال لحسن الحظ الاصابة ليست خطيرة، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني استأنف اللعب.

 

* رغم تأخره في النتيجة يحافظ المنتخب البوتسواني على خطته الدفاعية خوفا من تلقي أهداف أخرى.

 

د 26 : 68 بالمائة سيطرة على الكرة لأشبال بلماضي

 

د 22 : أول نغيير لمنتخب بوتسوانا.

 

د 14 : بلايلي ينفذ ثاني ركنية لـ"الخضر" مباشرة في شباك منتخب بوتسوانا.

 

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د 12 : حركة جماعية جميلة لرفاق فيغولي تنتهي بركنية.

 

د 8 : أول ركنية لأصحاب الأرض.

 

* بداية اللقاء.

 

* حضور بعض أنصار المنتحب الوطني أغلبهم من المقيمين في بوتسوانا.

 

* في غياب رياض محرز، شارة القائد منحت لسفيان فيغولي

 

ينطلق بعد لحظات لقاء "الخضر" ضد بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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