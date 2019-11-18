تزعم مجموعة من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" أنها صوّرت بعض الناس سرا أثناء مشاهدتهم للأفلام الإباحية، عبر كاميرات الويب الخاصة بها، وستهددهم بمشاركة اللقطات مع أحبائهم وأقربائهم.



وفي معظم الأحيان، تكون هذه التهديدات فارغة وعديمة الجدوى، في محاولة لإجبار الضحية على دفع الأموال، ولكن تقريرا جديدا يكشف أن التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك موجودة بالفعل، وفقا لـ"ديلي ميل".



ويزعم خبراء الأمن في Proofpoint، أنهم عثروا على برنامج خبيث يسمح للقراصنة بالتقاط الفيديو عبر كاميرات الويب الخاصة بهم، دون علم الضحايا.



ويعمل البرنامج المعروف باسم "PsiXBot" على أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام "مايكروسوفت ويندوز" فقط، وغالبا ما يجري تحميله على جهاز الكمبيوتر دون علم المستخدم.



ويمكن تثبيت البرنامج الخبيث من خلال موقع ويب مشكوك فيه، أو عن طريق تحميل ملف فيديو أو ملف موسيقى أو برنامج يتضمنه.



وبمجرد تحميل PsiXBot على جهاز الضحية، يظل مخفيا في الخلفية يترقب الفرصة حين يفتح المستخدم صفحة ويب، تحتوي على كلمة أساسية محددة متعلقة بالإباحية في العنوان. ويؤدي ذلك إلى تشغيل البرنامج لبدء تصوير المستخدم، من خلال كاميرا الكمبيوتر.



وفي حديثه مع صحيفة Bild الألمانية، قال ويرنر تالميير، خبير Proofpoint: "إنه موجود منذ عدة سنوات ولكن تمت إضافة وحدة جديدة تتيح للقراصنة التقاط الفيديو. فالتهديد الآن حقيقي، ووُزّع البرنامج بالفعل آلاف المرات".

وبمجرد حصول القراصنة على الفيديو، سيتوعدون بإرساله إلى عائلة الضحية إذا لم تسلم لهم الأموال، وغالبا ما تكون الصفقة باستخدام عملة بيتكوين، التي لا يمكن تعقبها.



كما يهددون أيضا بإرسال تفاصيل المواقع المستخدمة، وكل ما كتبه المستخدمون في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، إلى قائمة عناوين البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال الأخرى، التي سُرقت من المستخدم، وفقا لشركة Proofpoint.



ويُعرف استخدام تهديد إرسال مقطع فيديو يصور أحد الأشخاص وهو يشاهد موقعا إباحيا، باسم "sextortion"، وهو مصطلح استُخدم منذ وقت طويل.



وقالت Proofpoint إنه يجب على أي شخص يتلقى رسالة بريد إلكتروني sextortion، إجراء فحص كامل للفيروسات، وقد يستغرق الأمر ساعات اعتمادا على حجم محرك الأقراص الصلبة.



ومع ذلك، حذر تالميير من أنه لا يمكن دائما اكتشاف البرنامج الخبيث في الفحص الجاري. وقال موضحا: "هذا البرنامج هو أداة شبه احترافية وأخطر بكثير من الهجمات باستخدام رسائل البريد الإلكتروني التي يتم التلاعب بها، لأنه بالكاد يمكن العثور على البرنامج الخفي على الكمبيوتر باستخدام ماسح الفيروسات".