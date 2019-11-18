استغل بعض الأساتذة القريبين من مدير جامعة المسيلة إشاعة تعيينه كأمين عام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليتحولوا، في اعتقادهم، إلى مشاريع ‘’مديرين مركزيين مفترضين’’، من خلال الترقيات والامتيازات التي اعتقدوا الحصول عليها من وراء هذا التعيين. لكن وزير التعليم العالي، بتكليفه الأمين العام الحالي بمتابعة وإنجاح الندوة الوطنية للجامعات في آخر اجتماع رسمي له، يكون قد وضع حدا للفوضى التي أحدثتها أخبار تم تداولها بخصوص ترقية مدير جامعة المسيلة.