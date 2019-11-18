رغم الرفض القاطع والغضب الذي في كل مرة تفرزه مشاهد إهداء “البرانيس” للوزراء والمسؤولين الذين يزورون ولاية الجلفة، ورغم المنشورات التي تدعو إلى ضرورة إنهاء هذه المهازل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات الولائية تصر على استمرار تقديم الهدايا دون فائدة، ما جعل الجميع يتساءلون: “ما دام البرنوس الجلفاوي ذا قيمة، فلماذا لا تتحرك السلطات من أجل دعم نشاط صناعة البرانيس وتوسيع الإنتاج ليصبح في متناول كل الجزائريين، بإنشاء معهد للتكوين ومراكز لتجميع الوبر، خاصة في بلدية مسعد التي تمتاز بهذا النشاط؟