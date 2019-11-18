تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الإثنين من القضاء على إرهابيين اثنين خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم 18 نوفمبر 2019 من القضاء على إرهابيين(02) خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حيث مكنت هذه العملية من تدمير سيارة (01) رباعية الدفع واسترجاع قاذف صاروخي من نوع RPG7 وبندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف وماسورة (01) للبندقية الرشاشة FMPK .



وتأتي هذه العملية -يضيف البيان- "لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وعلى مدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".