نطقت محكمة تلمسان في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالحكم في حق موقوفيي الحراك الشعبي الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن في ولاية تلمسان.

وأوضحت اللجنة الوطنية لإطلاق صراح المعتقلين في بيان نشرته على موقعها في "الفايسبوك" ، أن المحكمة نطقت بالسجن النافذ ثمانية عشر شهرا في حق أربعة موقوفين، وشهرين سجنا موقوفة النفاذ في حق 14 موقوفا، الذين تم اعتقالهم بتهمة التحريض على التجمع وعرقلة سير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 .

من جهة أخرى، يضيف ذات المصدر، أنه خلال زيارة المترشح للرئاسيات علي بن فليس يوم أمس الإثنين إلى ولاية تلمسان أوقفت مصالح الأمن 37 شخصا تم الاحتفاظ بـ 18 منهم تحت النظر سيمثلون اليوم الثلاثاء أمام العدالة فيما أخلي سبيل بقية الموقوفين.