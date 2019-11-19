أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنه لم يطرأ أي تغيير على تواريخ إجراء اختبارات الفصل الأول للسنة الدراسية الجارية.

وجاء في البيان "تناولت بعض وسائل الإعلام نبأ مفاده تغيير رزنامة اختبارات الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية. وبهذا الخصوص تؤكد الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير على تواريخ إجراء الاختبارات وهذا وفقا لما جاء في التعليمة الوزارية رقم 720 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019".

وعبرت الوزارة عن شكرها لكافة وسائل الإعلام على اهتمامها بالشأن التربوي ومتابعتها له، مؤكدة أنها "تبقى تحت التصرف لتأكيد أي معلومة أو التزويد بالمعلومة الصحيحة".