* مسيرة شعبية سلمية بمدينة بجاية لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية بمشاركة عمال ونقابات وتنظيمات مستقلة مع مواطنين من المجتمع المدني للمطالبة برحيل النظام.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* نظم ،اليوم، عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة مسيرة للمطالبة برحيل النظام وبقاياه وبالتغيير الجذري .

وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنون القادمون من مختلف البلديات بشلول وحيزر ومقر بلدية البويرة يتقدمهم نشطاء جمعويون، المسيرة السلمية التي جابت أغلب الشوارع الرئيسية توقفت أمام مقر مجلس القضاء تضامنا مع الموقوفين في الحراك الشعبي ضد "العصابة.

* انطلاق المسيرة، المتظاهرن متواجدون حاليا (10:46) بالقرب من ساحة بور سعيد.

* شرع المواطنون في التجمع بساحة الشهداء للانطلاق في المسيرة الـ 39 ليوم الثلاثاء، التي يقودها الطلبة وككل يوم يشهد مسار المسيرة انتشارا أمنيا كثيفا.