تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 38 و 68 سنة للاشتباه في تورطهما في قضية بيع و توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني ( عملة أجنبية من الدولار الأمريكي ) وطرحها للتداول داخل الإقليم الوطني.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت للفرقة مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة لغرض طرحها للتداول وبيعها، ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات مع استغلال كافة المعلومات المستقاة والتي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى مدينة الشلف برفقة شخص آخر، كما ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 8100 دولار، أوراقه من فئة 100 دولار، حيث أثبتت المعاينة أن المبلغ مزور.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة العطاف عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني، توزيع و بيع نقود عملة أجنبية ذات سعر قانوني مزورة وطرحها للتداول في الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.