تم التوقيع، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، على اتفاقيتين بهدف ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، وهذا على هامش افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك (لوجيستيكال 2019).

ووقعت على الاتفاقية الأولى للشراكة كل من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وشركة الخطوط التركية بهدف تشجيع عملية تصدير السلع الجزائرية عبر الجو.

بينما وقعت على الاتفاقية الثانية مؤسسة "النخلة الخضراء" (Green Palm) المتخصصة في تصدير التمور وشركة "ألتركو" (ALTERCO) المسيرة للميناء الجاف بالرويبة (شرق العاصمة).

من جهتها، أشارت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش افتتاح الصالون، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع شركة الخطوط التركية تندرج في إطار آليات الدعم التي وضعتها الغرفة من أجل مساعدة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين على تصدير منتجاتهم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستساهم الشركة التركية للطيران في تطوير عملية تصدير المنتجات الجزائرية، وهو الأمر الذي يقوم به فرع الشحن الجوي التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المسمى "الجزائرية للشحن".

وأوضحت أن "هذه الاتفاقية تشكل فرصة إضافية للمتعامل الاقتصادي في مجال البحث عن مخارج لمنتجاته والمشاركة في المعارض بالخارج إضافة إلى تصدير منتجاته".

أما بخصوص الاتفاقية الثانية، فقد أشاد ممثل شركة "النخلة الخضراء" بهذه الفرصة الجديدة التي حظيت بها المؤسسات المصدرة للتمور والتي تسمح لهم بكسب مزيد من الوقت والمال".