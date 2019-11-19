أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء أنه تم التعرف على هوية إرهابيين من بين الثلاثة المقضي عليهم في الفترة الممتدة بين 3 و6 نوفمبر الجاري بجبل الرياشة في بلدية الداموس ولاية تيبازة، ويتعلق الأمر بـ "محمد مروش" المدعو "أبو الوليد" و"الجيلالي برقش"، اللّذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1991 و1995 على التوالي.

وأضاف البيان، أن عملية جبل الرياشة مكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخائر.



في سياق متصل، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خلال عملية التمشيط المتواصلة بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، ولاية الجلفة، مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ 200 طلقة، فيما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بكل من البليدة وسكيكدة.



وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بتمنراست، برج باجي مختار وعين ڤزام، 13 شخصا وحجزت خمس مركبات رباعية الدفع وأربعة مولدات كهربائية وأربع مطارق ضغط، و900 غرام من مادة الـ TNT ومعدات تفجير، بالإضافة إلى 19 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.