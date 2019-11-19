وعد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر القادم عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بولاية بشار، بمراجعة الدستور الحالي وقانون الانتخابات بهدف "تقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتجاوز الاقتصاد القائم على الإقصاء".

وقال تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية التي ينشطها تحت شعار بـ "التغيير ملتزمون وعليه قادرون" في "حال ما إذا انتخبتموني رئيسا للجمهورية سأغير الدستور الحالي لتقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على إقصاء طرف على حساب طرف آخر".

كما وعد ذات المترشح بمراجعة قانون الانتخابات الحالي بهدف "إعطاء فرصة للشباب والقضاء على ظاهرة "تأثير المال على العملية الانتخابية".

وبهذه المناسبة شدد تبون على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية والمشاركة فيها بقوة من أجل انتخاب رئيس جمهورية شرعي يقوم بالتغيير والإصلاح.