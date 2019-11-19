أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن فتح خط جديد يربط مدينتي تبسة والجزائر العاصمة ابتداء من يوم غد الأربعاء، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة.

وأوضحت المؤسسة العمومية أن "الخط الجديد يربط بين مدينة تبسة والجزائر العاصمة على متن قطار ذي عربات تتوفر على أماكن للجلوس ومراقد تمت صيانتها كليا وتستجيب للمعايير الدولية من حيث السلامة و الجودة والرفاهية".

وسيدخل القطار حيز الخدمة ابتداء من غد الأربعاء، بعد الظهر انطلاقا من مدينة تبسة، حسب ما ذكرت نفس المصادر.

وأفادت الشركة أن أيام سير الرحلات انطلاقا من محطة تبسة هي السبت والإثنين والإربعاء على الساعة الخامسة والنصف مساء أما بالنسبة للانطلاقة من

محطة الجزائر العاصمة ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس على الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء.