إعتقلت، صباح اليوم الثلاثاء، مصالح أمن ولاية سعيدة مجموعة من الطلبة وناشطين في الحراك الشعبي بولاية سعيدة من أمام متحف المجاهد في مسيرة منظمة من طرف طلبة عبروا عن رفضهم للإنتخابات والطريقة التي تعرفها الحملة الإنتخابية.

المسيرة انطلقت من جامعة الدكتور مولاي الطاهر تحديدا من كليتي العلوم الإنسانية و الإجتماعية و الأدب و اللغات و بعدها تم تطويقها و منعها من التقدم على بعد بضعة أمتار بحي عن مدخل جامعة الدكتور مولاي الطاهر بحي النصر.

و ترواح عدد المعتقلين مابين 10 إلى 15 ما بين طلبة و ناشطين في الحراك بسعيدة إحتجزوا بمختلف مقرات الأمن الحضري بسعيدة ، حيث إعتصم عدد من المواطنين و الطلبة في وقفة أمام إستعجالات أحمد مدغري لما سمعوا بنقل المعتقلين لفحصهم كإجراء روتني أين تم إطلاق سراحهم ، ثم تجمعوا بساحة الأمير عبد القادر إحتجاجا على حملة الإعتقالات التي مست فئة الطلبة و عدد من نشطاء الحراك الشعبي السلمي كما عبر الطلبة على تضامنهم اللامشروط مع زملائهم و حرمانهم من حق التعبير بحرية.