تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، اليوم الثلاثاء بالمدية، بإزالة جميع العقبات التي تعترض الاستثمار في الفلاحة ودعم هذا القطاع ليكون "البديل الأول للنفط".

واعتبر ميهوبي خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة السينما لبلدية بني سليمان, في إطار حملته الانتخابية، بأن "النفط الذي شكل المورد الأساسي للبلاد لعقود لن يعمر طويلا" مضيفا أنه "حان الأوان لكي نتجه نحو بدائل أخرى أولها الفلاحة".

واستعرض في هذا الإطار جملة من الإجراءات التي يلتزم بتنفيذها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وعلى رأسها عصرنة القطاع الفلاحي من خلال تعميم استخدام التقنيات الحديثة.

وتهدف استراتيجية ميهوبي في قطاع الفلاحة إلى بلوغ 15 مليون طن من المنتجات الفلاحية القابلة للتصدير.