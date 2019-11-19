فاز منتخب المغرب على نظيره بوروندي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

افتتح نصير مزراوي أهداف المغرب بالدقيقة 27، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني بالدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

في الشوط الثاني سجل أشرف حكيمي الهدف الثالث بالدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بثلاثية نظيفة.

وبهذا يستعيد أشبال المدرب الأسبق لـ"الخضر" وحيد حاليلوزيتش توازنهم بعد التعادل المخيب الأسبوع الماضي ضد موريتانيا بالمغرب، ليرتفع رصيد أسود الأطلس إلى 4 نقاط في الصدارة.