مظاهرات لبنان: إرجاء جلسة برلمانية تعهد المحتجون بمنع انعقادها

BBC
19 نوفمبر 2019 ()
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مظاهرة في لبنان
BBC
أغلق المتظاهرون الطرقات المؤدية للمجلس

أرجأ البرلمان اللبناني جلسة تشريعية تعهد المحتجون بمنع انعقادها لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل.

وكان من المنتظر أن يجتمع مجلس النواب الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون "العفو" الذي يقول منتقدوه إنه يسمح للمسؤولين الضالعين في قضايا فساد بتجنب العدالة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تجمع عدد كبير من المتظاهرين أتوا من أنحاء البلاد كافة عند مداخل العاصمة بيروت، وشكلوا "دروعا بشرية" لقطع كل الطرقات المؤدية إلى المجلس النيابي ومنع أي نائب من الوصول إلى المجلس.

وحصل بعض التدافع بين المتظاهرين وعناصر القوى الأمنية الذين فرضوا طوقا أمنيا مشددا على مجلس النواب منذ مساء الاثنين ووضعوا الأسلاك الشائكة في محيطه

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في شوارع مدن لبنان منذ أكثر من شهر.

ولم تنجح سلسلة من التنازلات قدمتها الحكومة للمحتجين، بينها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، في تهدئة الغضب الشعبي على الفساد والبطالة وتدني مستوى المعيشة.

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