Reuters المنتخب القطري بطل آسيا أكبر المرشحين للفوز بكأس الخليج

تبدأ الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2019 في العاصمة القطرية الدوحة، بمباراة بين أصحاب الأرض والمنتخب العراقي.

وتستعيد المنافسة الخليجية، في نسختها 24، حيويتها بعد تراجع السعودية والإمارات والبحرين عن قرار مقاطعة الدورة، الذي أعلنته في وقت سابق بسبب الخلافات السياسية بين قطر وجيرانها في الخليج.

وبعد تأكيد مشاركة 8 منتخبات، تقرر إعادة توزيع المباريات، وتشكيل مجموعتين تضم الأولى: قطر والإمارات واليمن والعراق، وتتشكل الثانية من منتخبات: السعودية والبحرين وعمان والكويت.

ويسعى منتخب عمان في هذه الدورة للدفاع عن لقب البطولة الذي ناله عندما فاز في المباراة النهاية على الإمارات بركلات الترجيح.

أما المنتخب القطري فسيحاول استغلال عاملي الملعب والجمهور للفوز باللقب الخليجي وإثبات جدارته بالتربع على عرش الكرة الخليجية، بعد فوز تاريخي له بكأس آسيا أمام اليابان على أرض الإمارات.

ويملك المنتخب القطري حاليا كل المؤهلات والحظوظ للفوز بكأس الخليج، حيث يتصدر ترتيب المنتخبات الخليجية في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فالفريق، الملقب بـ"العنابي"، يحتل المركز 62 عالميا، متقدما على جميع منتخبات الخليج العربية، والمركز الخامس عربيا.

ولكن المهمة لن تكون سهلة بعد تأكيد مشاركة منتخب الإمارات، المصنف 66 عالميا، والسعودية، الذي يحتل المركز 70 في تصنيف فيفا.

فجمهور الإمارات يطالب المنتخب الأبيض بتعويض الخسارة التي مني بها في نصف نهائي كأس آسيا واقتناص كأس الخليج من الأراضي القطرية.

AFP إعلان مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج في قطر

ويسعى المنتخب السعودي أيضا إلى استعادة أمجاده الكروية بعد مشاركة مخيبة في كأس العالم 2018 في روسيا انتهت بفوز وحيد على المنتخب المصري والخروج من دور المجموعات.

ولا تقتصر المنافسة للفوز بكأس الخليج 2019 على المنتخبين الإماراتي والسعودي، إذ أظهر المنتخب العراقي، المصنف 79 عالميا، إمكانيات لافتة للنظر في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.

جدول المباريات

الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة 19:30 قطر/ العراق

الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة 21:30 الإمارات / اليمن

الأربعاء 27 نوفمبر في الساعة 17:30 عمان / البحرين

الأربعاء 27 نوفمبر في الساعة 20:00 السعودية / الكويت

الجمعة 29 نوفمبر في الساعة 17:30 الإمارات / العراق

الجمعة 29 نوفمبر في الساعة 20:00 قطر / اليمن

السبت 30 نوفمبر في الساعة 17:30 الكويت / عمان

السبت 30 نوفمبر في الساعة 20:00 البحرين / السعودية

الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول في الساعة 17:30 قطر / الإمارات

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 20:00 الكويت / البحرين

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 17:30 اليمن/ العراق

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 20:00 عمان / السعودية

الخميس 5 ديسمبر: مباراتا نصف النهائي

الأحد 8 ديسمبر: المباراة النهائية