ظهر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، أحمد أوراغي في مقر المجلس بعد فشل محاولات وزارة العدل رفع الحصانة للتحقيق معه في أحداث العنف التي رافقت انتخابات التجديد النصفي بتلمسان.

واستفيد من مصادر متطابقة في المجلس، أن أوراغي ترك ملجأه "السري" بعد خمسة أشهر من اختفائه بمناسبة مباشرة لجنته لاجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون المالية وعاد للعاصمة، غير أنه لم يتمكن من ترأس الاجتماع وناب عنه نائب رئيس اللجنة في إدارة جلسة الاستماع إلى عرض وزير المالية. وظهر "المنفي"، صباح أمس، لفترة قصيرة أمام قاعات الاجتماعات، فيما كان الأعضاء يناقشون عرض الوزير محمد لوكال ثم اختفى في المصعد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن أوراغي الذي تجاهل استدعاء اللجنة القانونية مرات عدة للحضور إلى المجلس، استقبل بحرارة من بعض زملائه في المجلس بعد غيابه، غير أن رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل رفض استقباله رفضا لتصرفه. واكتفى عضو كتلة الثلث الرئاسي، بعدما تلقى طلب رفع الحصانة عنه، بإرسال شهادة مرضية لتبرير غيابه، قبل أن يختفي عن الأنظار كلية، رافضا الرد على طلبات اللجنة القانونية للمثول لتقديم رده على اتهامات وزارة العدل له في قضية الاعتداء على القضاة المشرفين على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في 29 ديسمبر الماضي وقلب صندوق الاقتراع لتمكين منتخب حزب جبهة التحرير الوطني من الفوز بهذه الانتخابات في جولة الإعادة.

وغاب أوراغي وهو أستاذ في الاقتصاد، وتربطه علاقة مصاهرة بوزير العدل السابق الطيب لوح، عن جلسة التصويت على رفع الحصانة عنه في 23 أكتوبر. ورغم غيابه وعدم توكيل زميل له للدفاع عن نفسه، تمكّن من النجاة، حيث تعادلت الأصوات المؤيدة لسحب الحصانة منه مع الرافضين لها، في سلوك دفاعي تضامني من أعضاء المجلس. ويتوقع أن يترك رئيس اللجنة الاقتصادية منصبه في عملية ينتظر أن تضم استخلاف جمال ولد عباس في مكتب المجلس، وسيتم الأحد تنصيب زميلته في كتلة الثلث الرئاسي رئيسة لجنة الصحة لويزة شاشوة في مكانه. ويوجد جمال عباس في سجن الحراش منذ جويلية الماضي في إطار المتابعات التي تطاله بخصوص مرحلة تسييره لقطاع التضامن الوطني.