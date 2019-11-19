أوقفت قوات الأمن صباح اليوم مجموعة من النشطاء في الحراك المناهضين لإجراء انتخابات 12 ديسمبر الرئاسية. قبل انطلاق التجمع الشعبي لرئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز.

وأظهر فيديو تمّ بثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، مجموعة من المواطنين يسيرون في اتجاه دار الثقافة القديمة بوسط عاصمة الولاية غليزان، من الجنسين، رددوا من خلالها شعارات مناهضة لإجراء الانتخابات الرئاسية، "ومكاش الفوط ياشياتين"، "مكاش انتخابات مع العصابات" وغيرها من الشعارات الأخرى. وقد تجمعوا في الجهة المقابلة لدار الثقافة وعقبها تدخلت مصالح الأمن التي قامت بتوقيف مجموعة منهم.