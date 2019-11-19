ترتقب عودة الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، إلى تشكيلة نادي شالك 04 الألماني لكن مع الفريق الرديف، نهاية الأسبوع الجاري، بعد غيابه منذ شهر سبتمبر الفارط بسبب الإصابة، حسبما تداولته الصحافة الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وتبقى مشاركة متوسط ميدان "الخضر" مع الفريق الأول بيد المدرب ديفيد فاغنر، الذي تطرق إلى لاعبه الجزائري قائلا "فيما يخص بن طالب، فعليه التدرب لمدة خمسة أشهر لاستعادة قدراته".

وتعرض بن طالب (24 سنة) إلى إصابة في الركبة كلفته الخضوع لعملية جراحية على مستوى الغضروف، مطلع سبتمبر المنصرم، مما عطل صفقة انتقاله إلى نادي فريدير بريمن الناشط هو الآخر في "البوندسليغا" الألمانية .

وبالنظر إلى عدم مشاركته في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري، يود مسيرو "النادي الملكي" الألماني بيع اللاعب السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "الميركاتو"، حسبما أفادت به الصحافة الألمانية.

ويتدرب الدولي الجزائري منذ أسبوعين مع تشكيلة أقل من 23 سنة لنادي "الروهر" لاسترجاع لياقته البدنية.

وينتظر أن يسجل بن طالب عودته إلى الميادين من بوابة البطولة الجهوية مع الفريق الرديف، غير أن مسألة انتقاله إلى بريمن يبقى حديث الساعة حسب صيحفة "بيلد" الشهيرة.

وعاش بن طالب مشاكل مع فريقه سيما الموسم الفارط حيث تمت معاقبته بإنزاله إلى تشكيلة أقل من 23 سنة "لأسباب انضباطية".

كما يغيب اللاعب عن صفوف المنتخب الجزائري منذ أكتوبر من السنة الماضية، عندما استدعاه المدرب الوطني جمال بلماضي، لمباراتي البينين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2019.