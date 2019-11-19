تبرأ مدرب منتخب بوتسوانا، عادل عمروش من الخشونة التي ظهر بها لاعبيه خلال لقاء الجولة الثانية من تصفيات "كان" 2021 ضد المنتخب الوطني في العاصمة البوتسوانية غابورون.

وحسب ما كتب التقني الجزائري على "تويتر" فإنه حذر اللاعب المطرود من اللقاء بين الشوطين، مطالبا إياه بتجنب التدخلات الخشنة بعد اعتدائه على عطال في الشوط الأول.

وأضاف عمروش أنه هنأ لاعبي المنتخب الوطني بعد اللقاء على الفوز، مبديا ارتياحه لنهاية اللقاء بدون إصابات.

وحسب عمروس فإن اللاعب المذكور قد نال جزاءه بالبطاقة الحمراء إضافة إلى أن الاتحادية البوتسوانية عاقبته بغرامة مالية.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أدلى بتصريحات عقب نهاية اللقاء انتقد فيها الخشونة التي اعتمد عليها البوتسوانيون، متهما بطريقة ضمنية عمروش باستعمال هذه الطريقة لإيقاف خطورة "الخضر".