أكد وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن أشغال إنجاز محطات الدفع على الطريق السيار شرق-غرب ستستكمل بنهاية 2020 و تدخل حيز الخدمة خلال 2021.

وأوضح كورابة خلال ندوة صحفية على هامش تدشين الطبعة الـ17 من الصالون الدولي للأشغال العمومية أن "محطات الدفع في طور الإنجاز على الطريق السيار شرق-غرب و الموزعة على ثلاثة حصص : الوسط و الشرق و الغرب" مشيرا إلى أن دخولها حيز الخدمة سيكون خلال سنة 2021.

و في رده على سؤال حول مكافحة حوادث المرور أبرز الوزير أن "الطريق لم يكن أبدا سببا في حوادث المرور" مشيرا بأصبع المسؤولية لسلوك المستعملين و نوعية السيارات و المركبات على الطريق.

أما بخصوص نوعية بعض الأشطر من شبكة الطرق الوطنية فقد أكد أن "جهودا كبيرة بذلت في قطاع الأشغال العمومية" مضيفا أن عدد النقاط على شبكة الطرق التي تعتبر متدهورة تبقى قليلة مقارنة بإنجازات الطرق عبر كامل التراب الوطني.

كما أوضح أن "جميع تلك الأشطر قد تم التكفل بها و تلك المتبقية سيتم التكفل بها في إطار البرامج المقبلة سيما خلال سنة 2020"، مضيفا أن الأولوية بالنسبة لقطاعه في سنة 2020 تتمثل في الصيانة. وتابع قوله أن "العديد من الطرق قد أنجزت و حان الوقت ان يتم التكفل بها".

أما عن سؤال حول 127.18 مليار دج التي خصصها قانون المالية 2020 لإعادة تقييم البرنامج الجاري تجسيده أكد الوزير أن هذا الغلاف المالي موجه لاستكمال المشاريع الجارية موضحا ان "عديد المشاريع لم يتم إدراجها بقيمتها الحقيقية".

كما تم خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة التوقيع على 6 اتفاقيات بين مختلف الهيئات و المؤسسات الحاضرة في الصالون.

في هذا الصدد وقعت مدرسة الدراسات التجارية العليا على أربع (4) اتفاقيات.

ووقعت الاتفاقية الأولى مع مجمع دراسات المنشآت و المراقبة و المساعدة (جيكا)

أما الاتفاقية الثانية فوقعت بالأحرف الأولى مع مجمع هياكل أشغال الطرق و المنشآت الفنية (جيترا) .

أما الثالثة فوقعت مع مجمع منشآت الأشغال البحرية و الرابعة فوقعت مع الجزائرية للطرق السيارة.

وتهدف هذه الاتفاقيات حسب الموقعين الى وضع و تطوير الأسس لعلاقة تعاون وثيقة و مثمرة في مجال التكوين و السهر على استمراريتها.