حذر أمير موناكو ألبير الثاني، من مغبة "الاعتماد فقط" على ثنائي الهجوم المكون من الدولي الجزائري إسلام سليماني والفرنسي وسام بن يدر، في نادي موناكو الناشط ضمن البطولة الفرنسية الأولى لكرة القدم, بالنظر إلى المستوى الجيد الذي يقدمانه مع فريق الإمارة.

وأوضح الأمير في تصريح لصحيفة "موناكو ماتان" قائلا "التحاق الثنائي سليماني وبن يدر قدم الكثير للفريق، لكنها ليست سوى البداية، حيث لا يوجد فارق كبير في النقاط بين الأندية، وعلى هذا يجب توخي الحذر من الاعتماد فقط على هذين اللاعبين".

وأضاف "يمكننا أن نكون في مراكز متقدمة ثم نتقهقر بسرعة إلى الصفوف الأخيرة، خاصة وأن التركيز كبير على هذا الثنائي (سليماني-بن يدر) ففي حال غيابهما فستكون هناك إشكالية حقيقية".

ويأمل مسؤول الإمارة ألا يبقى الاهتمام مركز بنسبة 100 بالمائة على اللاعبين المذكورين, خصوصا وأن النادي الأحمر والأبيض سجل بداية متعثرة الموسم الجاري.

ويحتل نادي الإمارة المرتبة ال11 برصيد 18 نقطة رفقة رين بعد 13 مباراة في "الليغ1".

ويحل زملاء الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ضيوفا على نادي بوردو في الجولة المقبلة يوم الأحد المقبل.

يذكر أن مهاجم سبورتيغ لشبونة (البرتغال) السابق شارك أمس الإثنين, مع "الخضر" في مباراته أمام بوتسوانا (فوز 1-0) بغابورون، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون.