أبرمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والمجمع الطاقوي الفرنسي إنجي عقودا متوسطة وطويلة المدى بخصوص بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لسوناطراك.

وقد تم التوقيع على هذه العقود من الجانب الجزائري، نائب رئيس شركة سوناطراك المسؤول عن نشاط التسويق، أحمد الهاشمي مازيغي وعن الجانب الفرنسي مدير وحدة الأعمال وإدارة الطاقة العامة الممثل لمجمع إنجي، إدوارد نفياسكي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، كمال الدين شيخي ونائب المدير العام لمجمع إنجي، بيير شارييه.

وجاء في بيان سوناطراك أنه " من خلال هذه العقود يؤكد الطرفان على قوة علاقة الشراكة على المدى الطويل. سوناطراك ستقدم شحن من الغاز الطبيعي من خلال أنبوب النقل العابر للبحر الأبيض المتوسط وكذلك على شكله المميع، لاسيما بفرنسا عبر نهائي الغاز المميع لفوس توكان". وأضاف ذات المصدر أن " هذه العقود جاءت لتضمن وتؤمن مخرجا للغاز الجزائري في سوقه الطبيعية، الذي يعتبر من أهم الأسواق الأكثر مكافأة في ظل المنافسة المتزايدة بين مختلف مصادر التزويد".