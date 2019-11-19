انخفض سعر النفط بنحو اثنين بالمائة يوم الثلاثاء بفعل المخاوف من تخمة في المعروض العالمي من الخام والتقدم المحدود في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين والذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 2.1 بالمائة إلى 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:53 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 55.58 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 15 بالمائة منذ بداية العام، بدعم من اتفاق منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول جانفي 2019.

وقالت ثلاثة مصادر يوم الثلاثاء إن روسيا لن توافق على الأرجح على مزيد من الخفض في إنتاج النفط خلال اجتماع مع المصدرين الأخرين الشهر القادم، لكنها قد تتعهد بتمديد الخفض القائم لمساندة السعودية.

وقالت مصادر إن أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات المعروض النفطي عندما يجتمعون في ديسمبر نظرا للمخاوف من ضعف نمو الطلب في 2020.